Scherma, a Torino il grande slam del fioretto

A Palazzo civico si inaugura, con Alice Volpi, Stefano Garozzo e il sindaco Stefano Lo Russo. Ma al PalaAlpitour gli atleti sono già in pedana: a Torino arriva il grande slam del fioretto. Il Grand prix trofeo Inalpi è infatti, con Shanghai e Busan (Corea del Sud) la tappa che dà agli atleti più punti per la conquista della Coppa del mondo. Primo giorno, qualificazione donne: 161 atlete provenienti da tutto il mondo. Michele Torella, presidente del comitato organizzatore, nonché presidente dell'Accademia scherma Marchesa di Torino, è raggiante: “Un grande evento a Torino, la conferma che il Piemonte è al centro della scherma nazionale. Non solo l'allenatore della Nazionale italiana di spada è di Torino, ma possiamo contare su una platea di 20 società e duemila tesserati. Il movimento è in espansione, stiamo tornando ai livelli pre-covid”.

Le italiane in gara

Obiettivo, entrare nelle magnifiche 64, le finali di domenica. 16 ci sono già di diritto, in quanto nelle prime posizioni del ranking. 4 le italiane: Alice Volpi, numero due al mondo, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto. Oggi, 10 febbraio, altre 16 italiane proveranno a raggiungerle: Martina Batini, Olgia Rachele Calissi, Elena Tangherini, Martina Sinigaglia, Camilla Mancini, Serena Rossini, Anna Cristino, Beatrice Monaco, Carlotta Ferrari, Elisabetta Bianchin, Giulia Amore, Aurora Grandis, Benedetta Pantanetti, Matilde Calvanese, Matilde Molinari e Lucia Tortelotti. Dietro le quinte, il mondo del fioretto maschile si prepara: domani sarà la giornata della qualificazione degli uomini.