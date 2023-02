Scherma, Macchi sfiora l'impresa ma il futuro è suo

Una torta alla quale è mancata però la ciliegina. La tappa torinese del Grand Prix di Fioretto si è chiusa con quattro podi, nessuno però dal gradino più alto. Un risultato agrodolce che conferma però il valore del movimento schermistico italiano. Il rammarico maggiore è stato quello di Filippo Macchi che dopo aver ottenuto la finale ed essere stato in vantaggio 14-11 e quindi a una sola stoccata dal successo è stato rimontato e battuto dallo statunitense Meinhardt. Superata in finale anche Erica Cipressa che ha dato del filo da torcere alla più quotata francese YsaoraThibus. Daniele Garozzo e Camilla Mancini che si erano arresi in semifinale hanno invece conquistato la medaglia di bronzo. Un test importante per la nazionale italiana che già da oggi ha iniziato a lavorare per le qualificazioni olimpiche che prenderanno il via ad aprile.

Montaggio di Beppe Sera