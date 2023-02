Lavoro, parità di genere, cambiamento climatico: il Pd di Elly Schlein

Lavoro, parità di genere, cambiamento climatico: sono i temi chiave della proposta di Elly Schlein in vista delle primarie del Pd, in cui contenderà la segreteria del partito al governatore emiliano Stefano Bonaccini. Nella sua ultima tappa torinese, prima dei gazebo, la deputata ha scelto di incontrare militanti e iscritti torinesi al mercato di Porta Palazzo.

Una proposta radicale, la sua che parla a quella parte di elettorato che negli ultimi anni si è allontanato dal Pd. Per questo si propone, tra gli altri obiettivi, di rinnovare partito e gruppo dirigente: una necessità che per Schlein è dimostrata anche dalle recenti sconfitte alle regionali in Lazio e Lombardia dopo quella alle politiche di settembre. Dunque basta con la buona ma ordinaria amministrazione, per la deputata, è il momento del coraggio e delle scommesse, di messaggi chiari e di scelte che diano risposte al paese.

Servizio di Marco Bobbio, montaggio di Benedetto Mallevadore. Intervista a Elly Schlein