Elly Schlein vince le primarie del Pd in Piemonte

Un risultato tanto netto quanto inatteso. Elly Schlein ha trionfato nelle primarie Pd in Piemonte con circa il 65% dei voti, quasi il doppio del suo sfidante Stefano Bonaccini.

La partecipazione è stata buona, con oltre 50 mila cittadini e militanti che si sono recati ai gazebo, circa 35 mila a Torino. Un risultato giudicato positivo dal Pd piemontese, anche se i dati sono inferiori rispetto alle precedenti primarie nazionali del 2019 quando avevano partecipato 80 mila persone in tutta la Regione, 50 mila nel capoluogo.

Elly Schlein, 37 anni, eletta in Parlamento alle ultime elezioni dopo essere stata la vicepresidente dell'Emilia Romagna con Bonaccini governatore, ribalta così ai gazebo il voto degli iscritti di due settimane fa: in quell'occasione il distacco era stato di 10 punti a favore del suo sfidante. Nella domenica delle primarie, la deputata ha invece vinto in tutte le provincie piemontesi, superando ampiamente il dato nazionale.