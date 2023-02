Tanti stranieri sulle montagne piemontesi

Quello degli stranieri è uno dei graditi ritorni sulle montagne piemontesi: era dal marzo 2020, quasi tre anni fa, che a Bardonecchia se ne vedevano pochi per via delle restrizioni dovute alla pandemia, in primis sui viaggi. Le presenze di sciatori non italiani sono il 40% dei circa 2.500 turisti delle settimane bianche di febbraio: e i francesi, complici le vacanze scolastiche di questi giorni, fanno la parte del leone.

Complessivamente, nella località da dicembre ad adesso, si contano 200 mila primi ingressi, un po' meno di tre anni fa, quando però la stagione si concluse drammaticamente il 9 marzo con il lockdown. L'altro gradito e ritorno è quello della neve, dopo una prima parte di inverno piuttosto avara, specialmente durante le vacanze di Natale: merito non solo delle precipitazioni arrivate a partire dalla metà di gennaio ma anche dell'innevamento artificiale, agevolato dal freddo dei primi mesi dell'anno.

Con le temperature che però stanno tornando all'insù, cresce il rischio valanghe: secondo il bollettino Arpa sarà "moderato" sulla maggior parte dei settori alpini del Piemonte.

Servizio di Marco Bobbio, montaggio di Flavia La Gona. Interviste a Giorgio Montabone, presidente del Consorzio Turismo Bardonecchia, Marta Darchino, responsabile del rifugio, Enrico Rossi, direttore commerciale Colomion Spa.