Scienziate anti disuguaglianze

La scienza è un potente strumento per ridurre le disuguaglianze, anche nei paesi più poveri. Lo raccontano bene le storie di sette ricercatrici, in campi diversi, che fanno parte dell'Organizzazione Unesco delle donne scienziate per i paesi in via di sviluppo.

L'Organizzazione per le donne nella scienza per il mondo in via di sviluppo (OWSD) è un'organizzazione internazionale fondata nel 1987 e con sede presso gli uffici dell'Accademia mondiale delle scienze (ERA), a Trieste, Italia. È un'unità di programma dell'UNESCO.

OWSD è il primo forum internazionale che riunisce eminenti scienziate dei mondi sviluppati e in via di sviluppo con l'obiettivo di rafforzare il loro ruolo nel processo di sviluppo e promuovere la loro rappresentanza nella leadership scientifica e tecnologica.

OWSD offre formazione alla ricerca, sviluppo della carriera e opportunità di networking per le scienziate in tutto il mondo in via di sviluppo in diverse fasi della loro carriera.



Fonte: OWSD