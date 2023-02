Save The Children: "Così aiutiamo i ragazzi a non restare indietro"

Attività informali, basate sul gioco, realizzate con gruppi piccoli di non più di dieci ragazzi, che permettono di costruire una relazione anche affettiva. E' il segreto del successo di un progetto pilota di Fondazione Agnelli e Save the Children, intitolato “Arcipelago educativo”, contro la dispersione scolastica che ha coinvolto oltre mille ragazzi tra la quarta elementare e la terza media in nove città italiane. A Torino, dove le attività sono state coordinate dalla cooperativa Cisv Solidarietà, vi hanno preso parte quattro istituti comprensivi. Tra gli oltre 130 che hanno preso parte al progetto, molti hanno difficoltà di apprendimento, bisogni educativi speciali o vengono da famiglie straniere e quindi hanno maggiori difficoltà con la lingua. I risultati si vedono chiaramente in termini di indicatori di apprendimento: “Se li trasformiamo in mesi di scuola, due mesi e mezzo di scuola in matematica e tre mesi e mezzo in italiano”, spiega Barbara Romano, ricercatrice della Fondazione Agnelli, che invita il governo ad impiegare i fondi del PNRR anche per finanziare interventi di questo tipo.

Nel servizio le interviste a: