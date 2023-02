Siccità, ai Murazzi la portata del Po ridotta del 35%

L' Associazione dei consorzi di gestione delle acque (Anbi) lancia l'allarme: per tre milioni e mezzo di italiani l'acqua nel rubinetto non può più essere data per scontata. In Piemonte si guarda ai prossimi giorni in attesa della pioggia, con le apprensioni rivolte all'estate.

Servizio di Jacopo Ricca, montaggio di Beppe Serra. Con interviste a Luca De Giorgio, direttore operativo Smat; Enrico Ferrero, Fisico dell'atmosfera dell'Università del Piemonte Orientale.