In Valle Maira a caccia d'acqua

Dal fiume Orco al Tànaro, dal Po alla Bòrmida. Il racconto per immagini di una siccità estrema che ha fatto guadagnare al Piemonte il primato di regione più arida di Italia. Il volto della grande sete che vi proponiamo oggi è quella della Valle Maira. Dove l'Unione Montana è alle prese con una emergenza senza precedenti.

Il Maira ha ridotto la portata del 51 per cento in 10 anni. E che gli amministratori locali ora sono davanti a sfide urgenti, dalla gestione delle perdite degli acquedotti all’urgenza di pensare a come trattenere l’acqua con opere a lungo rinviate e discusse sul territorio come gli invasi.

Interviste a Davide Sannazzaro, consigliere provincia Cuneo con delega all'irriguo; Marica Bina - vice pres. Unione Montana Valle Maira