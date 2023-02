Sirius, l'acceleratore brasiliano di quarta generazione

Presentato a Roma, presso l'ambasciata Brasiliana in Italia, il nuovo acceleratore di particelle brasiliano Sirius, costruito vicino a San Paolo. Con la luce di sincrotrone permetterà a ricercatori di tutto il mondo di indagare la materia e i suoi comportamenti a livello microscropico. Il suo direttore,Harry Westfahl, ci ha spiegato l'importanza della luce di sincrotrone per la medicina, l'agricoltura e tutti i campi della scienza; la presidente della società italiana luce di sincrotrone, Cinzia Giannini, ha raccontato le collaborazioni italiane con Brasile, ma anche Argentina e Messico, in America Latina, in questo campo della ricerca scientifica. Servizio di Laura de Donato, montaggio di Tiziana Samorì