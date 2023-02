SmartBus, il bus intelligente che insegna a evitare il pericoli del web

Nella Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo arriva a Torino lo SmartBus.

Voluto da un'azienda di telefonia, la Huawei, in Italia può contare sulla collaborazione della Onlus Parole O-Stili, che dei pericoli della rete ha fatto la sua mission tra gli adolescenti.

Lo SmartBus in sostanza è un'aula didattica dove i ragazzi tra i 10 e 14 anni impareranno a “navigare” senza incorrere in parole o immagini moleste. E semmai le troveranno saranno in grado di gestire il pericolo.

A Torino la prima tappa del tour italiano che toccherà 5 regioni e 15 città; in tutto saranno coinvolti quattro mila studenti.

Dal 2019 lo SmartBus ha formato 65mila studenti di 300 scuole europee.

A Torino alla presentazione c'erano gli assessori Salerno del Comune di Torino e Tronzano della Regione Piemonte, e Assunta Esposito, vice questore della Polizia Postale.

Il progetto nasce e diventa forte, è stato detto, dalla collaborazione del pubblico e del privato, compreso il terzo settore.

Nel servizio parlano: Fabio Romano, responsabile di SmartBus Italia, e Assunta Esposito, vice questore della Polizia Postale.