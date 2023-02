Sorgenti a secco come mai prima, nel Cuneese è corsa alle autobotti

Una situazione così drammatica non si era mai vista neppure ad agosto. Tanto che, rispetto all'estate, il numero dei comuni del Cuneese in emergenza assoluta sono cresciuti, da otto a dieci. E altri trenta sono in preallarme.

Centenarie sorgenti che da sempre garantiscono l'approvvigionamento idrico sono a secco. Diverse frazioni di montagna sono in forte difficoltà e si attende un mezzo 4x4 per portarvi l'acqua.

“Serve un Piano Marshall dell'acqua”, dice Andrea Ponta dell'Acda, l'azienda cuneese dell'acqua