La cultura della sicurezza. La tecnologia contro le morti bianche

Creare una cultura della sicurezza. Dove la prevenzione venga prima della sanzione, a tutela della salute dei lavoratori.

Nel 2023 le armi della battaglia contro le morti sul lavoro affilate dallo S.Pre.S.A.L. sono la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le parti per una causa comune. Non solo i dipendenti ma anche le imprese e le associazioni di categoria. Con uno sportello di sostegno e aiuto, formale e psicologico.

E poi la tecnologia. Vista la cronica carenza di personale ispettivo per controllare i cantieri edili, i luoghi di lavoro in cui si continua a morire di più, arriva in aiuto l'intelligenza artificiale.

intervista: Pier Luigi Pavanelli, presidente Spresal Torino