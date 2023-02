Stipendi, Torino è solo 14esima in Italia. La media è 1.200 euro al mese

A Milano le buste paga più alte d'Italia. Sono i dati dell'istituto Tagliacarne. Secondo cui a Torino, invece, si guadagnano in media 15.424 euro l'anno, 1.200 euro al mese. Il capoluogo del Piemonte è la 14esima città in Italia per reddito da lavoro dipendente pro capite. Nel capoluogo meneghino si guadagnano all'anno in media 30.460 euro netti, sono circa 2.500 euro al mese.

Gli stipendi italiani sono in crescita nella maggior parte delle province, in discesa solo in 22 su 107. Nei 3 anni della rilevazioni le paghe sono salite solo del 2,3 % nella capitale sabauda. A Milano, tre volte tanto. Ma è a Parma dove le buste oaga sono lievitate di più ben oltre l'inflazione, dell'8%, segue Milano 6,7, Cuneo 6 .

La ricerca ha anche preso in considerazione come la ricchezza viene creata. La percentuale creata dal reddito è più alta a MIlano, il 90,7% poi Roma, Vicenza, Parma, Reggio Emilia, Bolzano, Verona. Poco più in basso nella classifica si posiziona Torino. dove il reddito da lavoro pesa per il 67% delle entrate mensili.