Terremoto, l'energia scatenata fa il giro del mondo, ma Siena non c'entra con la Turchia

Siena ha una lunga storia sismica, anche se le persone che ci vivono giurano di no. Dal 1300 in poi sono stati 150 i terremoti avvertiti. Da ieri sera finora una sessantina le scosse registrate, tutte inferiori alla prima di magnitudo 3.5. La localizzazione proprio sotto la città ha aumentato la paura percepita, amplificata anche dalla suggestione delle immagini di Siria e Turchia che abbiamo negli occhi da giorni. Ma non c'è nessun collegamento con la faglia anatolica.

L'intervista a Carlo Meletti, sismologo INGV Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia.

Montaggio Tiziana Samorì.