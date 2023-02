Turchia, tragedia annunciata

La distruttività di un terremoto non dipende solo dalla magnitudo, o dall'energia che sprigiona dopo averla accumulata, o ancora dalla grandezza delle faglie coinvolte. Il numero delle vittime e dei danni provocati sono conseguenza del luogo e del modo in cui si costruisce. E importante la prevenzione e lo studio continuo e approfondito della Terra e del sottosuolo, soprattutto in zone ad alta attività sismica. E' il caso della regione anatolica, e di tutta la Turchia, ma anche dell'Italia. Parlano Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia e Alessandro Martelli, ingegnere specializzato in strutture antisismiche Tgr Leonardo Servizio di Laura de Donato, montaggio di Massimo Carnemolla