Turchia, seicento pazienti in due giorni all'ospedale da campo piemontese

La vita che rinasce dalle macerie ha il volto di Hussein, nato in fretta proprio l'altro giorno, pesava 2 chili e 300 grammi. Tra le tende dell'ospedale da campo della protezione civile messo su, anche lui in fretta, in Turchia, grazie alla Protezione Civile italiana e a 70 tra medici infermieri e tecnici piemontesi. Niente epidemie per fortuna fin'ora, ma alta la guardia.

Interviste ad Eleonora Tappi, pediatra; Mario Raviolo, responsabile della missione