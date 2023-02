Le voci e le emozioni dei minatori del Terzo Valico

La fine dei lavori al cantiere del Terzo Valico di Voltaggio è prevista per il prossimo anno: è in questo scavo che ha perso la vita Salvatore Cucè, travolto da una fiammata causata da una fuga di gas sfuggito all'interno della montagna. Dopo lo sciopero indetto dai sindacati, restano le voci e le emozioni dei minatori: tanti vengono da altre regioni, Calabria e Sicilia in particolare, dove hanno lasciato famiglia e affetti.

Servizio di Davide Denina.