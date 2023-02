SpaceX, lancio annullato

Problemi tecnici legati al combustibile di accensione dei motori. Questa la motivazione per cui a due minuti dalla fine del countdown la Nasa ha deciso di cancellare il lancio del Falcon 9 per la sesta missione di volo spaziale umano della Dragon Crew-6. Il lancio dal Kennedy Space Center in Florida verso la Stazione Spaziale Internazionale avrebbe dovuto avvenire alle 7:45 di oggi, ora italiana. La successiva opportunità era prevista per domani, ma la Nasa ha appena annunciato che le condizioni meteorologiche sfavorevoli non lo consentiranno. In attesa anche della risoluzione del problema tecnico il prossimo tentativo di lancio è stato programmato per giovedì 2 marzo quando da noi saranno le 18.34.