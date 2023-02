La tuta spaziale che combatte la microgravità

Una tuta spaziale 100 per 100 made in Italy concepita per limitare i danni alle ossa e ai muscoli degli astronauti in missione che dopo i lunghi periodi nell'ambiente micro gravitazionale, una volta tornati a terra devono sottoporsi a periodi di riabilitazione non trascurabili. EMSi è una tuta spaziale intraveicolare attiva, progettata da una start up pugliese di Casarano appena entrata nell'incubatore di ESA BIC attraverso il programma I3P del Politecnico di Torino: nel video, l'intervista con il progettista della tuta.



E' stata presentata alla Fiera Internazionale A&T – Automation & Testing, al Lingotto di Torino. Manifestazione dedicata alla transizione digitale e green delle imprese. Un cammino lungo, questo, in un territorio ancora da esplorare. Ci sono le buone intenzioni, come rilevato dai dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle piccole e medie imprese, del Politecnico di Milano: in Italia circa il 60% delle pmi crede nel digitale, ma sul piano degli investimenti siamo indietro rispetto alla media europea, e le contingenze non aiutano.

Intervista con Claudio Rorato- direttore osservatorio digital innovation Politecnico di Milano.

E si scopre un settore della stampa 3d sempre più al femminile. Valeria Tirelli è area manager Italia di Women in 3d printing, associazione americana che promuove la presenza delle donne in questo settore sempre più in crescita: l'intervista nel video.

