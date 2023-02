ToBike addio. La società di bici condivise lascia Torino

ToBike, la società che fa capo all'azienda Bicincittà, sta per lasciare il mercato delle bici in condivisione sotto la Mole. Dalla Città di Torino spiegano che non è possibile concedere la proroga richiesta dall'azienda. Come racconta Marco Ravetta, responsabile di ToBike, a pesare sulla crisi, che va avanti da anni, il vandalismo, ma anche l'arrivo di altri operatori che hanno portato bici elettriche che si possono parcheggiare liberamente senza bisogno degli stalli.

L'assessora alla Mobilità di Torino, Chiara Foglietta, in consiglio comunale, ha spiegato che fino al prossimo bando, a ottobre 2024, in città rimarranno, come servizio a noleggio, 3mila e 280 mezzi, tra bici e e-bike, messi a disposizione da 5 società diverse.