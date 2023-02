Torino, buche pericolose alla Crocetta

Un camper parcheggiato in divieto di sosta e di fermata in via Cernaia a Torino è la prima segnalazione della giornata, inviata dalla telespettatrice Patrizia.

Per la seconda segnalazione, ci spostiamo nel quartiere Crocetta, in corso Duca degli Abruzzi angolo via Caboto, dove la pavimentazione presenta disconnessioni pericolose per i pedoni.

La terza segnalazione ci porta a Volpiano, con la foto di Assunta, che ritrae un gruppo di pecore in un prato. “Oggi - scrive - che faceva freddo, le pecorelle stavano in gruppo”.