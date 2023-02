Torino capitale italiana del basket con la Final Eight

Per quattro giorni Torino torna a essere capitale del basket. Al Palalpitour si sfidano le migliori squadre del campionato italiano. In palio c'è la Coppa Italia. Una storia, quella che lega la pallacanestro a Torino, e un presente ancora vivo. E ben rappresento in campo dal piemontese Amedeo Dalla Valle, figlio d'arte e capace con il suo Brescia di fare un'impresa: battere i favoriti dell'Emporio Armani Milano nella gara di debutto. E' finita 75-72. Ottimo l'approccio dei bresciani che all'intervallo sono sopra di 45 a 29, gli uomini di Ettore Messina la ribaltano nel finale ma poi subiscono il contro-sorpasso. Brescia meritatamente è la prima semifinalista. Se la vedrà in semifinale con Pesaro, capace di imporsi ieri sera su Varese. Questa sera altri due quarti: Virtus Bologna-Venezia alle 18 e Tortona, unica squadra piemontese in corsa, se la vedrà con Trento alle 20.45.

servizio di Davide Lessi, montaggio di Andrea Volpe

interviste a Carlton Myers, ex giocatore e ambassador delle Final Eight di Torino e Umberto Gandini, presidente Lega Basket Serie A