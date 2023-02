Torino, Fdi e Fi: Comune si costituisca parte civile contro Askatasuna

Fratelli d'Italia e Forza Italia presentano una mozione in Consiglio comunale a Torino per chiedere che il comune si costituisca parte civile nel processo in corso contro alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna.

Nel servizio, le interviste a:

Giovanni Crosetto

Capogruppo Fdi in Consiglio comunale

Gianna Pentenero

Assessora alla polizia municipale