Torino, ingorghi a causa di lavori stradali e cambi di viabilità

La prima segnalazione arriva da Torino. “Volevo segnalare l'enorme disagio che si è venuto a creare con i lavori stradali e cambi di viabilità tra corso Emilia, lungo dora Napoli, via Cecchi. Ma cosa sta succedendo?”, si chiede il nostro telespettatore.

Per la seconda segnalazione ci spostiamo in Corso De Gasperi, un bar chiuso da tempo, ma il dehor è abbandonato abbandonato come si vede chiaramente da queste immagini. “Si può togliere? È un brutto spettacolo!”, scrive Rosi.

L'ultima foto ritrae invece una panchina gigante sulla riva del Po a Chivasso, catturata da Gianmaria Capello.