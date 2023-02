Porte aperte al Filadelfia, in 500 ad applaudire il Torino

L'ultima volta che il Filadelfia ha aperto le sue porte ai tifosi era il 4 maggio. All'epoca si commemorava la tragedia di Superga, oggi invece si festeggia. In 500 hanno affollato la tribuna centrale del Fila per applaudire la squadra e seguire il lavoro dei granata agli ordini di Ivan Juric che ha seguito i lavori a distanza, in compagnia del suo secondo, Matteo Paro, in previsione della sfida di campionato contro il Milan di venerdì sera. Una dimostrazione d'affetto che è anche una risposta dell'ambiente al tecnico che nei giorni scorsi aveva parlato di una piazza distaccata.

In campo i giocatori, divisi in due gruppi. Presenti Schuurs e Ola Aina, assente Samuele Ricci, differenziato per Ilic e Radonjic. La squadra si è concentrata su sessioni di lavoro atletico e fasi di gioco palla a terra con azioni in velocità e pressing. Sugli spalti invece bandieroni e tanto granata. Per sostenere, incoraggiare e sognare insieme una qualificazione in Europa, diventata improvvisamente più vicina dopo il gol di Karamoh nella vittoria contro l'Udinese.