Final Eight di coppa Italia di Basket al Palalpitour

Un altro momento con tanti occhi addosso, con tanti visitatori, con tanti possibili innamorati della città, questa volta, per la prima volta, è la final eight di coppa italia di basket che da mercoledì 15 a domenica 18 vedrà le otto squadre più qualificate del paese Milano Brescia Pesaro Varese Bologna Venezia e Trentino e l'unica piemontese il Tortona battersi per la coppa, già venduti tutti gli 11 mila biglietti per la finale, premiata una scelta coraggiosa.

Nel servizio, le interviste a: