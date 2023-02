Tra podismo e sport estremo, ecco la 24 ore di Torino

C'è chi insegue il record nazionale, chi affronta per la prima volta una sfida che sembra impossibile: una corsa di 24 ore, senza interruzioni. La cornice il Parco Ruffini di Torino e il suo circuito pianeggiante lungo 1 km.

Tra gli elite la fuoriclasse ceca Petra Pastorova e la valdostana Francesca Cànepa, campionessa italiana in carica. Nel settore maschile spiccano gli atleti di casa Domenico Marconato (già vincitore nel 2018) e Stefano Romano.

La 24 ore terminerà domenica mattina alle 10 in punto. In programma anche la 8 ore e la 100 km con classifiche proprie. In quest'ultima specialità i favori dei pronostici vanno a Simone Leo, 44enne novarese, a caccia del personal best sulla distanza.

Interviste a: Simone Leo, Ultramaratoneta; Francesca Canepa, Campionessa italiana 24 ore; Piero Ancora, Ultramaratoneta; Paolo Francesco Gino, presidente Club Super Marathon Italia