Turchia, medici e infermieri partono dal Piemonte per aiutare la popolazione

Il Piemonte in aiuto della popolazione turca coinvolta nel terremoto. La carovana umanitaria composta da 61 persone tra medici e infermieri è partita per la Turchia dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi. Presterà servizio ad Antiochia nell'ospedale da campo messo a disposizione dalla Regione Piemonte. La struttura è in corso di allestimento nella città turca devastata dal terremoto.

Servizio di Davide Denina. Con interviste a Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla sanità; Mario Raviolo, coordinatore della missione