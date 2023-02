Un anno di guerra. Dopo la fuga, il pinerolese Andrea è tornato in Ucraina

Ci avevamo parlato subito dopo i primi bombardamenti. Lui e la sua famiglia barricati in casa. Poi lo avevamo ritrovato nella sua Pinerolo, raggiunta dopo sei giorni di viaggio della speranza. Ora, a un anno dall'inizio dell'offensiva russa, Andrea Busso ha deciso di tornare lì. Dove ci sono i suoi affetti, il suo lavoro. E, ancora, la guerra.

“Questa è anche casa mia, ci sono gli affetti, ed è difficile da un giorno all'altro rinunciarvi. Le attività, i supermercati hanno riaperto, gli uffici sia privati che pubblici, così come alcune attività di svago se così si può dire. Chi è rimasto sta ricostruendo le proprie case, che portano ancora i segni, ma non c'è più quella distruzione di prima”.

Busso vive a Sumy, Nord dell'Ucraina, vicino al confine russo. Una delle zone più colpite all'inizio del conflitto. Oggi la situazione è stabile, ma qualche attacco nella regione c'è ancora.

“Questa notte c'è stato un attacco con dei missili, l'anti aerea è entrata in servizio. Gli allarmi sono all'ordine del giorno, per esempio adesso ce n'è uno in corso da un'ora e mezza”.