Un pezzo del Museo Rai di via Verdi a Sanremo per celebrare Raffaella Carrà

Si chiama “A far la moda comincia tu”. Un titolo che fin da subito non può che far pensare a Raffaella Carrà. Proprio a lei, a un anno e mezzo dalla scomparsa, in occasione del 73esimo Festival della Canzone italiana è dedicata la mostra organizzata al Forte Santa Tecla di Sanremo. Grazie anche ai preziosi cimeli che normalmente animano il Museo della Radio e della TV Rai di Via Verdi, per l'occasione e solo temporaneamente trasferiti in Riviera.

“Curata da Rai1, la mostra è un viaggio tra i colori di Raffaella dove sarà possibile vedere circa 40 abiti - spiega Alberto Allegranza, direttore del Museo di via Verdi -. Tra questi i due preziosissimi costumi di Canzonissima '71 e Canzonissima '74 che sono presenti al nostro Museo e che sono prestati per l'occasione”.

La mostra “A far la moda comincia tu” sarà aperta dal 6 al 12 febbraio al Forte Santa Tecla di Sanremo. Orario: 10-18

