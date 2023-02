Un rivolese a Sanremo, Rosa Chemical: "Vi presento la mia Made in Italy"

Si allunga la lista dei piemontesi che nella Storia hanno calcato il palco dell'Ariston. Talvolta pure vincendo, come il torinese Umberto Tozzi, i biellesi Gilda e Mino Vergnaghi. E ancora Renato Rascel e Peppe Servillo degli Avion Travel, che nacque ad Arquata Scrivia.

Quest'anno toccherà a Rosa Chemical, di Rivoli. Porterà "Made in Italy". E promette - anzi lo ha già fatto - di far discutere:

I suoi riferimenti musicali danzano tra Mina e Justin Bieber, tra Vasco Rossi e Celentano, passando per Marilyn Manson:

Io penso che provocare, per me che vengo dall'arte, sia suscitare delle emozioni contrastanti nelle persone che guardano l'opera. Per ciò per me una provocazione quest'anno sarà portare appunto questo pensiero diverso.