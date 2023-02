Torino, una montagna di rifiuti in largo Cigna

La prima immagine arriva da Elisa Oneglio. “Vi invio la foto della montagna di rifiuti in largo Cigna”. Rifiuti e raccolta differenziata non sempre all’altezza delle aspettative dei nostri telespettatori, un tema di cui ci siamo occupati ampiamente la scorsa settimana nei nostri approfondimenti, ma continuano ad arrivare segnalazioni.

La seconda segnalazione: “Un’altra immagine di inciviltà urbana. Parcheggio selvaggio! Spett. Rai tre, sono nuovamente a segnalare che nel quartiere San Salvario la condizione di pedone e cittadino. Noi residenti paghiamo l'abbonamento alla Gtt e impazziamo per ore a cercare un parcheggio, prendiamo multe salate per aver oltrepassato le strisce blu, tra un cassonetto, un ponteggio e una gru e qualcuno invece sceglie la via più semplice, ma nessuno interviene. Una vostra affezionata spettatrice Alessandra”.

Chiudiamo uscendo dalla città. Andiamo a scoprire i Fiori di nocciolo. Belle giornate invernali sulle colline di Castagneto. da Gianmaria Capello.