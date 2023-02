Una radio sempre più giovane e hi-tech

Ha attraversato numerosissime generazioni e oggi la radio, più di qualsiasi altro mezzo di comunicazione, con quasi 34 milioni di ascoltatori nel giorno medio, continua ad essere moderna e non perde il passo: si adatta, si aggiorna a ogni nuova tecnologia, ora è raggiungibile anche da smartphone, tablet, app, ma anche a ogni nuova esigenza sociale, di contenuto.

Tra le tante, Radio Rai, in particolare, si evolve, si reinventa per essere sempre vicina agli interessi dei differenti target di pubblico. Ora ha puntato ai giovanissimi con No Name Radio, di recente in onda dall'Università Roma Tre per festeggiare la Giornata mondiale della radio.

No Name Radio è dedicata alla generazine Z, tra i 15 e i 24 anni. Lo studio, denominato Metastudio è uno spazio full digital allestito nella sede di via Asiago a Roma.

Una radio per i giovani e fatta dai giovani a partire dagli speaker, tutti nati dopo il 2000. Il progetto rappresenta il futuro della radio, uno spazio dinamico e fluido in grado di intercettare le esigenze dei ragazzi, di proporre contenuti all'insegna della scoperta e della condivisione, con programmi musicali capaci di individuare e accogliere gli artisti della scena nazionale e internazionale, oltre a una sperimentazione dei linguaggi della radio e del web, un'interazione tra più mezzi di comunicazione, percorso che Rai Radio e tutta la Rai ha intrapreso da tempo.