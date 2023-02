"Scelta sociale", 600 euro al mese per chi ha familiari che hanno bisogno di assistenza

Per gli anziani non autosufficienti e le famiglie con disabili, dalla Regione arriva un voucher da 600 euro, un contributo per l'assistenza a casa o in rsa. Il costo di 90 milioni è coperto da fondi europei. Per fare la domanda bisogna andare sul sito Sceltasociale.it. Un aiuto alla compilazione può venire da Rsa e Caf.

Gian Piero Amandola ha intervistato Maurizio Marrone, assessore regionale al Welfare