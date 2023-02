A Venaus la festa degli Spadonari

Nel fine settimana Venaus è in festa, si celebra il passaggio dall'inverno alla stagione primaverile, si ricordano le figure dei Santi Biagio e Agata e si evoca la fertilità dei campi in vista delle semine, nella primavera-

La tradizione è secolare e vede la partecipazione degli Spadonari di Venaus, figura folkloristica le cui origini si perdono nel tempo.

Alcuni dicono che potrebbero risalire all'Età del Ferro, in età protostorica, ovvero il quinto secolo avanti Cristo.

A portare in questa direzione sarebbero alcune incisioni rupestri rinvenute nella Valcenisia ribattezzate Roccia degli Spadonari, raffiguranti appunto figure armate di spada.

Altri invece farebbero risalire la danza alle tradizioni belliche dei Celti.

Gli Spadonari, oggi balleranno sulle strade di Venaus, armati di lunghe spade. Il gruppo è composto di quattro danzatori, caratterizzati da un copricapo fiorito che richiama, in modo evidente, la rinascita dopo i mesi freddi dell'anno.

Nel lungo fine settimane di Venaus saranno presenti anche le Savoiarde, donne in abito tradizionale che accompagnano la processione di San Biagio e di Sant'Agata; e poi la banda musicale che affianca il corteo per le vie del paese fino all'arrivo in Chiesa per la Messa.

All'uscita dalla Chiesa, la scena sarà tutta per loro, gli Spadonari.

I festeggiamenti erano stati aperti giovedì con il concerto della Filarmonica Venausina, che si è replicato ieri sera. Ma è oggi, domenica, il clou della manifestazione, con diverse danze degli Spadonari.

Che continueranno fino a sera.