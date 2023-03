La grande sete delle risaie

C'è ancora tempo per seminare il riso, ma sale la preoccupazione da parte dell'ente regionale risi. Sono cadite ancora meno piogge dello scorso anno, e le riserve di neve ad alta quota sono insufficienti a garantire il fabbisogno.

Gli agricoltori già calcolano una riduzione dell'area seminata di otto mila ettari. Per una produzione di riso che in Italia non riesce a coprire la richiesta crescente di questo alimento sempre più diffuso sulle tavole.

intervistati: Paolo Carrà presidente nazionale Ente Risi Giuseppe Zanzola, risicoltore