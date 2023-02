Vince Elly Schlein, primi commenti dal PD

Il giorno dopo le primarie Pd è tempo di bilanci. Anche in Piemonte Elly Schlein ha battuto ampiamente il candidato favorito Stefano Bonaccini, che aveva vinto la prima fase della consultazione, riservata ai soli iscritti al partito. I numeri, che sono ancora provvisori, parlano chiaro: nella fase aperta a tutti, 57.401 piemontesi sono andati a votare e, di questi, il 67 per cento ha scelto Schlein e il 33 per cento Bonaccini.

Nel partito democratico è unanime la soddisfazione per l'ampia partecipazione alle primarie.

Il segretario regionale Domenico Rossi si complimenta per la vittoria della nuova segretaria nazionale e invita i due sfidanti alla cooperazione.



Paolo Furia, l'ex segretario regionale che ha guidato il coordinamento della mozione regionale per Schlein, sottolinea le doti della nuova segretaria: donna, giovane, competente e capace di parlare al cuore delle persone.



Per la neo segretaria nazionale è già tempo di mettersi al lavoro. Nel 2024 il Piemonte è chiamato al voto sia per le regionali sia per le europee.

servizio di Giulia Dellepiane

riprese Luciano Gallian- montaggio Alessandro Mancuso