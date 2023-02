Salernitana-Juve, furia serba: è tornato Dusan Vlahovic

Salernitana-Juve, è tornato Dusan Vlahovic. “Non era facile - ha detto Massimiliano Allegri a fine gara - giocare col meno 15. Oggi saremmo terzi, e invece ci siamo ritrovati con un durissimo scontro diretto contro la Salernitana. Ma i ragazzi sono stati bravi”. “Sapevamo che avremmo affrontato una squadra che in realtà avrebbe 15 punti in più, una squadra con dei valori”, gli fa eco Davide Nicola, piemontese e doppio cuore granata. Ma la Juve ha vinto. Chiamatelo "effetto Santoriello". Prima della partita, il responsabile dell'area sportiva, Francesco Calvo, aveva usato il fioretto: "Frasi estrapolate, come le intercettazioni". Poi, la sciabola: "La Juve pretende rispetto".

Vlahovic protagonista

Ma la Juve, contro la Salernitana, sembra aver metabolizzato la botta. Uomo copertina, Dusan Vlahovic: non segnava dal derby, 15 ottobre 2022. Così così col Monza, aveva bisogno del gol, e si vedeva. Contro la Salernitana, Miretti si guadagna il rigore, Di Maria glielo lascia tirare e il serbo non tradisce - e non era facile con un para-penalty come Ochoa. Vlahovic involontario assist-man per l'altra furia serba, Filip Kostic. Poi, segna anche su azione per la doppietta personale. Brillantezza fisica e voglia di spaccare il mondo: Dusan, è tornato.

Promossi e rimandati

Sugli scudi anche Di Maria - clamorosa la sua traversa - ma anche Kean, che prende anche lui il suo bravo legno; e Locatelli, uomo-simbolo di questa Juve della volontà. Tra i nei, non a caso, Allegri vede l'ultima mezz'ora, squadra deconcentrata. Ma anche la piaga degli infortuni: stavolta è toccato a Miretti, caviglia gonfia, oggi ne sapremo di più, sostituito dall'ottimo Fagioli. E poi un Rabiot apparso spesso svagato. Il futuro, questione di testa.