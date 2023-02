Muore sul lavoro a 33 anni, lascia la moglie e tre bambini

Una fiammata, prodotta da metano di origine naturale emesso dalla roccia e innescata da una scintilla: questa con ogni probabilità la causa dell'incidente mortale avvenuto lunedì notte al cantiere del Terzo Valico di Voltaggio. A perdere la vita Salvatore Cucè, 33 anni, calabrese: è morto in ambulanza in seguito alle ustioni riportate. Lascia moglie e tre figli a Roccabernarda, in provincia di Crotone, dove viveva quando non era in trasferta per lavoro. Ferito un suo collega 53enne, siciliano, portato in codice giallo all'ospedale di Novi Ligure.

Cordoglio da Rete Ferroviaria Italiana e da Cociv, il consorzio cui è affidata la progettazione e realizzazione della linea. Condoglianze alla famiglia dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini: "è nostro dovere vigilare affinché siano garantite sempre le massime misure di sicurezza", ha detto il vicepremier. I tecnici assicurano che tutti i controlli di sicurezza, compresa la ricerca di gas, erano stati espletati prima del turno di notte, informa il ministero in una nota: probabilmente il metano è fuoriuscito nel momento in cui una calotta di metallo è stata smontata.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Alessandria, mentre si concluderà alle 14 di oggi pomeriggio (martedì 7 febbraio) lo sciopero di 24 ore in tutti i cantieri del Terzo Valico in Piemonte e Liguria, indetto dai sindacati che chiedono la convocazione del tavolo regionale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.