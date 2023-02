FABIOLA GIANOTTI “Da bambina ero curiosa, ponevo molte domande, di tutti i tipi. Domande a cui spesso non trovavo risposta. Poi, ho intuito che la fisica o la scienza poteva darmi risposte per capire come funzionano le cose”

Curiosità, passione, impegno sono ancora oggi i tratti distintivi della Direttrice del Cern di Ginevra dal 2016, prima donna a ricoprire questo ruolo e prima persona a ricoprirlo per due mandati consecutivi.

Una vita vivace: dal liceo classico agli studi di danza, dal diploma in pianoforte al Conservatorio all'Università di fisica. Ora la sua vita è diventata un documentario scritto da Chiara Avesani in collaborazione con Guido Barlozzetti, diretto da Matteo Delbò. "Fabiola Gianotti. Alle origini del nostro futuro" è un prodotto Rai documentari

FABIOLA GIANOTTI “quando gli autori mi hanno proposto progetto la mia reazione è stata tiepida perchè i risultati sono un lavoro di squadra di migliaia di persone. Ma poi ho pensato da scienziata donna che il documentario poteva essere un incentivo per altre donne a intraprendere un'attività scientifica”.

Il documentario rievoca la scoperta più sensazionale della fisica degli ultimi 50 anni: il bosone di Higgs, ma rivela anche parti di vita di una delle più grandi scienziate al mondo attraverso le voci di chi ha percorso un tratto di strada con lei, come Veronica Pivetti. Da bambine erano entrambe doppiatrici

VERONICA PIVETTI “sono entrata una sala di doppiaggio e vedo una bambina come me, ma più seria di me”

Omaggio e incoraggiamento a chi studia l'universo e più in generale la scienza utile all'umanità, ma non solo

MARINELLA SOLDI nel documentario si parla di merito, di talento di impegno, di curiosità, di mettersi in gioco per una scoperta straordinaria. Per cui qualsiasi sia il modello che si rappresenta per ragazzi e ragazze io ce la posso fare, ce le faccio, ce la farò importante.