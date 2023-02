Cometa di Neanderthal, ultime ore per vederla

Torniamo a trattare il tema della cosiddetta cometa di Neanderthal, chiamata così perché ha un'orbita di circa 50mila anni, quindi l'ultima volta che è stata visibile dalla Terra c'erano ancora gli ultimi neanderthaliani.

Nella sera della sua massima luminosità è stata osservata in varie parti del mondo: il video ci porta in Grecia, a Corinto, dove gli astronomi dell'osservatorio hanno spiegato che ha una velocità di 57 chilometri al secondo e che il colore verde è dovuto alla sua composizione, mentre le due code sono determinate dall'avvicinarsi al Sole, quindi all'incontro con radiazioni solari e vento solare. Il suo nome ufficiale è C 2022 E3 ZTF ed è stata scoperta il 2 marzo 2022.

Sono le ultime ore per documentare il passaggio della cometa: nelle giornate del 4 e del 5 febbraio gli appassionati più tenaci possono provare ad avvistarla nell’orizzonte orientale.