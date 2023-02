Contro il cyberbullismo

Un solo termine, cyberbullismo, che comprende tanti tipi di comportamento. In comune, gli strumenti con cui vengono attuati: le tecnologie telematiche. E lo scopo:

creare danno alle persone attaccate isolando o creando varie forme di abuso o pressione psicologica che hanno esito a volte molto pesante su chi si trova a subirle.

Il cyberbullismo è in crescita a livello mondiale e le statistiche, che ne intrecciano i diversi aspetti, dicono che il fenomeno - anche se a livelli e in modi diversi - riguarda dal 15 al 21% degli adolescenti . Prevenire il cyberbullismo è un lavoro complesso. “Ci sono competenze tecnologiche di cui si può parlare ai ragazzi più grandi ma da sole non bastano” spiega Antonella Brighi, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Bolzano. “C'è un lavoro da fare già con i bambini, i genitori e gli insegnanti sugli aspetti di relazione”.

L'uso responsabile delle tecnologie e l' educazione alle relazioni e alla responsabilità come cittadini del mondo virtuale e di quello reale.

Servizio di Elena Cestino

Intervista ad Antonella Brighi, docente psicologia dello sviluppo e dell'educazione Università di Bolzano

montaggio di Davide Chemin