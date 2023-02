Le pandemie del futuro

Il Centro Nazionale Antipandemico è nato da pochi mesi ma è già operativo nei laboratori del biotecnopolo di Siena per preparare l'Italia alle malattie emergenti e alle possibili pandemie del futuro.

Il gruppo di ricercatori del MadLab, guidato da Rino Rappuoli, ha alle spalle anni di ricerca avanzata riconosciuta a livello internazionale e sostenuta anche da importanti finanziamenti europei

Un lavoro su più fronti, a cominciare dai batteri resistenti agli antibiotici.

La ricerca fatta a Siena si inserisce in una rete con le più importanti organizzazioni mondiali che si occupano di salute: dall'Organizzazione mondiale della sanità al National Institute of Health statunitense, fino al Cepi, l'ente internazionale preposto all'organizzazione mondiale per le pandemie. E' così che si è arrivati a definire una lista di 30 famiglie di virus più pericolose e potenzialmente capaci di dare origine a una nuova pandemia. L'intervista al microbiologo Rino Rappuoli, direttore scientifico del biotecnopolo di Siena e alla guida delle ricerche del centro antipandemico.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Benedetto Mallevadore

intervista a Rino Rappuoli, direttore scientifico biotecnopolo Siena