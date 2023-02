La rivoluzione elettrica

Lo stop è deciso. Dal 2035, in Europa, non si venderanno nuove auto nè veicoli commerciali, sia a diesel che a benzina.

Un obiettivo graduale perchè già dal 2030 l'industria automobilistica dovrà ridurre del 55% le emissioni delle nuove auto immesse e del 50% quelle dei veicoli commerciali.

Ma i nodi da sciogliere sono ancora molti dal punto di vista produttivo

Vincenzo Antonucci, Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia CNR spiega come la ricerca stia cercando tipologie di batterie differenti per sganciarsi dal litio. Un'alternativa possibile, ad esempio, è data dal sodio.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Giulia Parenti

intervista a Vincenzo Antonucci, Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia CNR