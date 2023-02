Marie Curie, la mia nonna geniale

Proprio in questi giorni si è celebrata la giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Ancora oggi per le donne non è facile brillare ai vertici scientifici.

Abbiamo incontrato la nipote di Marie Curie, che ricorda la nonna geniale, prima donna premio Nobèl e unica persona ad averne vinti due in scienze diverse, chimica e fisica.

La sua figura valorizzata solo nel corso del tempo rispetto a quella del marito.

