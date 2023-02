Elettrico, non solo mobilità

L'elettrico diventerà l'unica forma di mobilità su strada in modo graduale. Secondo le previsioni, nel 2030 oltre il 70% dei veicoli circolanti sarà ancora con motori a combustione interna. Ma per raggiungere l'obiettivo emissioni zero nei tempi previsti i cambiamenti sono già avviati e diventeranno via via più netti. La produzione di auto elettriche è già realtà in Europa e anche in Italia. Ma che ne sarà dell'indotto che oggi lavora per i motori a combustione fossile? “Un impianto che è fatto per produrre il motore termico non viene trasformato se non da zero in un impianto per auto elettriche e gli addetti in parte lo stesso. E' proprio un mestiere diverso” spiega l'economista Pietro Garibaldi.

I dati EAFO, l'osservatorio europeo sulle fonti alternative, segnano una crescita delle immatricolazioni di veicoli elettrici nel 2022 in tutta l'Unione, italia inclusa. Però, al contrario del resto d'Europa, in Italia, il numero delle nuove immatricolazioni delle macchine puramente elettriche non ha ancora superato quello degli ibridi ricaricabili.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Benedetto Mallevadore

intervista a Pietro Garibaldi, Economia Politica Università di Torino