Il Toro, il centrocampo che non c'è

Milan-Torino uno scontro che lascia il segno e ritorna- Ai granata rimane l'entusiasmo della vittoria in coppa, al milan rimane la crisi cominciata in quella partita, poi i rossoneri hanno patito le ubbie di Leao da cui dipende l'attacco del Milan. Juric però sa che il Toro è squadra dagli entusiasmi brevi perché manca Ricci, infortunato e Ilic non è ancora pronto quindi il centrocampo, già monco di Lukic è tutto da inventare, arriverà come al solito il tuttofare Adopo e probabilmente Vlasic smetterà i panni di rifinitore di fascia per andare a reggere il centrocampo. Si riconferma Karamoh, ma come secondo trequartista più che uomo di fascia come gioca sempre. La notizia che corre più di tutte in questo Milan Toro è il rientro di Ibrahimovic , dieci minuti di grande clamore mediatico. In tanto in casa Toro sembra sia cambiato il clima fra l'allenatore e la società con tinte più dolci, magari la speranza di entrare in conference aiuta.