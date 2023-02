La seconda vita della plastica

Siamo stati in un impianto di riciclaggio della plastica che, se raccolta bene dai cittadini, poi per i comuni può rappresentare una risorsa preziosa. Ma si tratta ancora troppo spesso di plastica mischiata ad altri rifiuti.

All'impianto i camion della raccolta arrivano, scaricano la plastica e poi viene caricata sulle linee dove inizia la lavorazione. Inizia da qui la seconda vita degli imballaggi di plastica. A Collegno, in questo impianto Amiat Gruppo Iren, arriva la plastica buttata nei cassonetti di mezza Torino. Ma è spesso mischiata ad altri rifiuti. E' necessaria una prima scrematura.



Qui si tolgono quella parte di rifiuti conferiti che non sono imballaggi in plastica, che sono altre frazioni estranee, cartone, legno o cose di altro tipo. La frazione estranea che arriva qua è intorno al 20 per cento quindi il 20 per cento è frazione non plastica. L'intera filiera del riciclo è affidata al consorzio nazionale Conai, che riceve un contributo economico da parte delle aziende che producono e usano imballaggi, secondo il principio: chi inquina paga.



Nel caso degli imballaggi, i produttori e gli ultilizzatori degli imballaggi, che si rendono responsabili dell'immissione al consumo degli imballaggi hanno costruito e partecipano a un sistema del conai per la gestione dei rifiuti di imballaggi.

Con i soldi ricevuti dalle aziende, il Conai si occupa del riciclo ma paga anche i Comuni, per coprire i maggiori costi della raccolta differenziata rispetto a buttare tutto in discarica. Ma, spesso, il riciclo non è affatto un'attività in perdita.

Molti di questi materiali vanno a riciclo per conto loro, significa che il mercato li assorbe e li remunera in maniera sufficiente. Per questo le tonnellate conferite al consorzio sono diminuite, nel 2021, perché i Comuni hanno venduto i rifiuti al mercato privato, ritenendo così di poter guadagnare di più.

Incide il materiale, ad esempio la carta è più remunerativa della plastica, ma pesa anche se la raccolta differenziata è fatta bene o male.

I rifiuti di imballaggio per poter essere riciclati, per poter diventare materia prima seconda devono attraversare alcuni trattamenti che diventano molto più onerosi molto più difficili fino ad essere insostenibili, se la qualità diventa cattiva cioè se ci sono dentro altri materiali.

L'impianto di Collegno è aperto su tre turni. Ai nastri trasportatori si lavora ancora manualmente, ma per velocizzare l'operazione in primavera a Pianezza sarà inaugurato un impianto con due lettori ottici.

Gli scarti prendono la strada del termovalorizzatore. I rifiuti per così dire depurati, ora si tratta di sola plastica, proseguono il loro viaggio.

Servizio di Fabrizio Assandri

Intrerviste a Fabrizio Bonnardel, dirigente impianti Amiat Gruppo Iren e Luca Piatto, responsabile rapporti col territorio Conai