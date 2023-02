Salta il vertice antimafia a Casale Monferrato, annullato tra le polemiche

Una decisione clamorosa a poche ore dall'inizio dell'evento. Dovevano esserci molti nomi dell'antimafia e della lotta alla criminalità oggi e domani a Casale Monferrato per il 32 esimo vertice nazionale Antimafia e invece tutto è stato annullato.

Le parole del Presidente della fondazione Caponnetto "abbiamo annullato il vertice nazionale antimafia perchè era venuta a mancare la serenità dello svolgimento del vertice"

La risposta del Sindaco Federico Riboldi, coinvolto nell'organizzazione dell'evento, “leggiamo sui quotidiani nazionali che noi avremmo imposto alcuni nomi fra i premiati, intendo smentire questa affermazione, se alla fondazione avesse dato fastidio uno dei nomi, non proposti da noi ma vagliati da loro, per essere premiati, di autorità locali avrebbero fatto meglio a depennare quel nome e proseguire premiando tutti gli altri”.

Il nome in questione sarebbe quello di Riccardo Molinari, deputato della Lega, che doveva essere insignito col Premio per la Legalità ma rinviato a giudizio per presunte irregolarità nella presentazione delle liste alle amministrative di Moncalieri.